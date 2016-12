Christina Aguilera e grasă, dar frumoasă?

Ştire online publicată Luni, 09 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Mai are puțin și ajunge obeză, însă Christina Aguilera nu-și face griji. Cântăreața susține că se simte bine și iubitul ei, Matt Rutler, îi iubește formele voluptoase."Am un iubit căruia îi place corpul meu. Mie îmi place corpul meu, fiul meu e sănătos și fericit și asta e tot ce contează. Atâta timp cât sunt fericită în propria pielea, nu am nevoie de altceva", a declarat Christina Aguilera, conform Daily Mail.Kilogramele în plus au început să-i dea bătaie de cap cântăreței imediat după ce a devenit mamă, în 2008. De atunci, artista, în vârstă de 31 de ani, nu și-a mai recăpătat silueta de invidiat pe care o afișa pe scenă sau la evenimente mondene.