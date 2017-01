Chris Norman, în concert la Sala Palatului

Ştire online publicată Marţi, 15 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Vocea desprinsă din trupa Smokie revine în România pe 15 noiembrie, alături de formația sa, pentru a susține un concert la Sala Palatului din Capitală. Evenimentul face parte din turneul de promovare a celui mai recent material discografic al artistului, lansat în luna februarie a acestui an, intitulat „Chris Norman,The Hits! From His Smokie And Solo Years”. Prețul unui bilet la concert variază între 70 și 250 de lei, în funcție de categoria de loc. Acestea sunt disponibile la magazinul VreauBilet din Unirea Shopping Center, Sala Palatului, magazinul Ligia F (Pache Protopopescu, nr. 23), librăriile Cărturești, în rețeaua magazinelor Germanos, precum și pe site-urile www.vreaubilet.ro, www.bilete.ro, www.evetim.ro și www.blt.ro.