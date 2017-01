Chef de chef la Prefectură

Angajații Prefecturii au avut ce sărbători în aceste zile. Dacă vineri prefectul Claudiu Palaz a împlinit 40 de ani, sâmbătă, subprefectul Aidun Curt-Mola a sărbătorit împlinirea celor 46 de ani. Conform tradiției, amândoi au fost nevoiți să bage mâna în buzunar și să facă cinste, atât colegilor, cât și prietenilor. Prefectul Constanței, Claudiu Palaz, a schimbat prefixul A început să lucreze în Prefectură la 26 de ani și de atunci a tot urcat pe scară ierarhică. Vineri a schimbat prefixul, iar ziua l-a prins în postura de prefect. Este vorba despre Claudiu Palaz, care a împlinit 40 de ani. Nici nu trecuse bine de miezul nopții, că cea care îi stă alături de ani de zile l-a luat în brațe și l-a felicitat cu drag. La scurt timp, în curtea casei s-a auzit gălăgie. Erau doi dintre cei mai buni prieteni ai prefectului. Aura Bosdoacă și Aurelian Zagon au pus la cale un plan și după ce au cumpărat o sticlă de șampanie au plecat spre casa lui Claudiu Palaz pentru a-l felicita. Dimineața zilei de vineri a continuat cu felicitări. Cum a ajuns la birou a fost întâmpinat de colegii de serviciu, care îi pregătiseră și un cadou. „Am primit un ceas și o lampă de birou. Ceasul pentru a-mi da seama că timpul trece destul de repede, iar lampa are și ea o semnificație aparte. Cu cât înaintezi în vârstă se spune că îți scade vederea, astfel că au vrut să mă atenționeze să am grijă la ce semnez”, spune zâmbind prefectul. Vizavi de vârsta pe care tocmai a împlinit-o, prefectul spune că se simte foarte bine și nu are niciun fel de „criză bărbătească”. „Mă simt împlinit pe toate planurile. Am o familie minunată, o soție și doi copii pe care îi iubesc foarte mult. La fel de împlinit mă simt și pe plan profesional. Am vrut să ajung prefect, și am ajuns, iar vârsta nu este un impediment pentru mine. Sper ca și la 50 de ani să mă găsiți tot în această clădire”, a spus Claudiu Palaz. Înainte de a pleca de la serviciu, prefectul și-a cinstit colegii. Seara l-a prins tot petrecând, de această dată cu familia și prietenii.