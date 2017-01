Charlize Theron vrea să intre în politică

Ştire online publicată Luni, 24 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița încearcă să se implice în societatea civilă americană, potrivit femalefirst.co.uk, citat de NewsIn. „Am conștiință politică", a spus actrița. „Nu cred că sunt unul dintre acei oameni care trec legați la ochi. Iau la întrebări autoritățile despre ce face guvernul și cred ca e un lucru patriotic". Charlize Theron consideră ca interesul său pentru politică vine din faptul că are origini sud-africane, lucru care a învățat-o să pună întrebări autorităților. „Iubesc America și viața în această țară și cred că, venind dintr-o țară ca Africa de Sud și fiind obișnuită cu tulburările politice, așa am crescut. Cred că e important să vezi și să auzi ce au de făcut", a explicat actrița. Theron a câștigat un Oscar pentru interpretarea din „Monstru" („Monster").