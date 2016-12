Charlize Theron, mireasă chiar de ziua ei

Ştire online publicată Marţi, 12 Mai 2015.

Charlize Theron va îmbrăca rochia de mireasă chiar de ziua ei și se declară în culmea fericirii. Frumoasa actriță și iubitul ei, actorul Sean Penn, au decis să se căsătorească după doar un an și jumătate de relație, scrie libertatea.ro.“Nu-mi place să vorbesc despre viața personală, dar trebuie să recunosc că sunt extrem de fericită”, a spus Charlize. Cei doi vor să meargă la altar în vara aceasta, chiar pe 7 august, când superba blondă va împlini 40 de ani.Charlize Theron nu este doar o actriță de succes, ci și model și producătoare. Are un fiu, Jackson, pe care l-a adoptat în anul 2012. De-a lungul anilor, vedeta a format un cuplu cu Craig Bierko și Stephan Jenkins. Din 2001 până în 2010, ea a format o familie cu actorul Stuart Townsend. În prezent, diva are o relație cu starul Sean Penn.Charlize Theron este câștigătoarea premiului Oscar. În anul 2007, a primit din partea revistei Esquire distincția Sexiest Woman Alive.