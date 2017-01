Charlize Theron, extrem de provocatoare pentru Vanity Fair

Ştire online publicată Vineri, 03 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița Charlize Theron a pozat în ipostaze sexy pentru un pictorial care va apărea în revista Vanity Fair, scrie Daily Mail.Frumoasa de origine sud-africană, în vârstă de 36 de ani, a pozat și într-un costum de baie îndrăzneț, în fața unei străzi pustii. Ea se află în plin turneu de promovare al filmului "Snow White and the Huntsman", în care are rolul Mamei Vitrege.Au apărut o mulțime de speculații care susțin că actrița ar fi pregătită să adopte un copil, procedând la fel ca Sandra Bullock sau Angelina Jolie. Charlize a declarat, pentru revista "In Touch" din Germania: "Vreau un copil. Iar dacă asta s-ar întâmpla chiar mâine, aș fi foarte fericită". Actrița nu s-a sfiit să declare, atunci când a fost întrebată dacă e pregătită să devină o mamă singură, că este deschisă la orice în viață.