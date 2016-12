Celine Dion se întoarce pe scenă

Într-o apariție la show-ul lui Oprah Winfrey, Celine Dion a oferit publicului telespectator posibilitatea de a-i „vizita” casa din Florida - Jupiter Island, în valoare de 20 de milioane dolari. Cântăreața de 42 de ani a acceptat invitația reginei show-urilor pentru a-și promova noul film documentar „Celine – Through the Eyes of the World”, realizat de-a lungul unui an de filmări atât ale aparițiilor sale pe scenă, cât și din culise. Celine Dion se pregătește, conform Daily Mail, ca în câteva săptămâni să se întoarcă pe scena cazinoului din Las Vegas. Cât despre locuința familiei Rene Angelil - Celine Dion, specialiștii consideră că alegerea mobilei albe, fără niciun contrast cu aceeași culoare imaculată a pereților i-ar putea afecta pe „noii” locatari Eddy și Nelson.