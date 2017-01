Celine Dion, însărcinată cu gemeni

Marţi, 01 Iunie 2010

Cântăreața canadiană, care în 2009 a pierdut o sarcină, va deveni mama unor gemeni, potrivit declarației făcute de soțul acesteia, producătorul muzical Rene Angeli. Cel care este și managerul cântăreței a declarat revistei „People” că Celine Dion, în vârstă de 42 de ani, este însărcinată în 14 săptămâni, după șase încercări de fertilizare in vitro. Cei doi soți vor cunoaște sexul copiilor luna viitoare. „Suntem entuziasmați. Celine speră doar ca bebelușii să fie sănătoși. Spera doar la un bebeluș, dar vestea că vom avea doi dintr-o dată este o dublă binecuvântare”, a declarat Rene Angelil, în vârstă de 68 de ani. Celine Dion și Rene Angeli au împreună un fiu în vârstă de nouă ani, Rene Charles, conceput tot prin fertilizare in vitro. Rene Angeli mai are trei copii din două căsătorii anterioare. Celine Dion s-a născut pe 30 martie 1968, la Charlemagne, în sânul unei familii melomane cu 14 copii. Adolescenta cu o voce deosebită l-a întâlnit pe René Angeli la vârsta de 12 ani, când i-a cântat „Ce n’était qu’un rêve”. Celine Dion a cucerit apoi, pe rând, Quebecul, Franța și, în cele din urmă, Statele Unite. În scurt timp, vocea sa a devenit cunoscută și iubită în întreaga lume. În cei peste 25 de ani de carieră, Celine Dion a primit nenumărate premii muzicale și a vândut peste 200 de milioane de albume.