Celine Dion a născut gemeni

Ştire online publicată Luni, 25 Octombrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața canadiană Celine Dion, în vârstă de 42 de ani, a născut, sâmbătă, băieți gemeni, prin operație cezariană, într-un spital din Florida. Gemenii sunt sănătoși, deși au fost născuți prematur, dar vor fi ținuți câteva zile în incubator. Celine Dion a fost internată, în urmă cu o săptămână, într-un spital din West Palm Beach din statul american Florida, medicii dorind să împiedice nașterea prematură a copiilor. În luna mai, Celine Dion a anunțat pe site-ul ei că nașterea este prevăzută pentru luna noiembrie. Această sarcină este rezultatul celei de-a șasea tentative de fertilizare in vitro la care a apelat Celine Dion, care a suferit un avort sportan în toamna anului trecut. Celine Dion și soțul său, Rene Angelil, au împreună un fiu în vârstă de nouă ani, Rene Charles, conceput tot prin fertilizare in vitro. Rene Angelil mai are trei copii din două căsătorii anterioare.