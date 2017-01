Celebrii Smokie vin la Constanţa

Celebrii Smokie vin la Constanța

Constănțenii au ocazia să vadă una dintre cele mai longevive trupe - Smokie. Vor veni pe 17 decembrie, într-un concert organizat într-o locație inedită. Nu pe stadion sau la sala sporturilor, așa cum ne-au obișnuit marile concerte, ci la Casa de Cultură a Sindicatelor. Spectacolul de la Constanța face parte dintr-un turneu care cuprinde Bucureștiul, pe 16 decembrie, și Brașovul, pe 18 decembrie. Dacă v-a plăcut „Living Next door to Alice”, nu ar trebui să ratați evenimentul. Trupa Smokie a trecut printr-o serie de transformări de-a lungul timpului, lansându-se ca formație sub numele de „The Yen” în 1965, apoi ca „The Sphynx” și mai târziu ca „The Essence” sau „The Elizabethans”. Dintre membrii primei formații a rămas unul singur, Terry Uttley (voce), ceilalți fiind Martin Bullard (clape), Steve Pinnell (baterie), Mike Craft (voce) și Mick McConnell (chitară). Numele de „Smokey” a fost dat formației în 1974, iar un an mai târziu a fost lansat primul lor album, „Pass It Around”, urmat de un al doilea album, „Changing All the Time”. Primul single, „If You Think You Know How to Love Me” a înregistrat un succes fulminant și a câștigat admirația fanilor, care au primit și mai bine următorul single, celebrul „Don’t Play Your Rock’n’Roll to Me”. Denumirea „Smokey” a fost transformată în actualul „Smokie” din cauza renumitului cântăreț american Smokey Robinson, care a amenințat trupa cu declanșarea unui proces, în care i-ar fi acuzat pe britanici de inducerea în eroare a publicului, folo-sindu-i numele deja consacrat.Constănțenii au ocazia să vadă una dintre cele mai longevive trupe - Smokie. Vor veni pe 17 decembrie, într-un concert organizat într-o locație inedită. Nu pe stadion sau la sala sporturilor, așa cum ne-au obișnuit marile concerte, ci la Casa de Cultură a Sindicatelor. Spectacolul de la Constanța face parte dintr-un turneu care cuprinde Bucureștiul, pe 16 decembrie, și Brașovul, pe 18 decembrie. Dacă v-a plăcut „Living Next door to Alice”, nu ar trebui să ratați evenimentul. Trupa Smokie a trecut printr-o serie de transformări de-a lungul timpului, lansându-se ca formație sub numele de „The Yen” în 1965, apoi ca „The Sphynx” și mai târziu ca „The Essence” sau „The Elizabethans”. Dintre membrii primei formații a rămas unul singur, Terry Uttley (voce), ceilalți fiind Martin Bullard (clape), Steve Pinnell (baterie), Mike Craft (voce) și Mick McConnell (chitară). Numele de „Smokey” a fost dat formației în 1974, iar un an mai târziu a fost lansat primul lor album, „Pass It Around”, urmat de un al doilea album, „Changing All the Time”. Primul single, „If You Think You Know How to Love Me” a înregistrat un succes fulminant și a câștigat admirația fanilor, care au primit și mai bine următorul single, celebrul „Don’t Play Your Rock’n’Roll to Me”. Denumirea „Smokey” a fost transformată în actualul „Smokie” din cauza renumitului cântăreț american Smokey Robinson, care a amenințat trupa cu declanșarea unui proces, în care i-ar fi acuzat pe britanici de inducerea în eroare a publicului, folo-sindu-i numele deja consacrat.