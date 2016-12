Cele mai şocante declaraţii ale starurilor

Cele mai șocante declarații ale starurilor

Miercuri, 22 August 2012

Starurile nu sunt scutite, nicidecum, de momente de sinceritate absurdă. Ceea ce face diferența e că, atunci când scot câte un „porumbel” pe gură, o fac în fața camerelor.„M-am maturizat, am devenit mai inteligentă. Când îmi spune cineva să-mi dau jos tricoul, spun «Îmi pare rău, dar NU!». Știu că vor doar să vândă pozele” - Paris Hilton„Cred că e voia Domnului să fiu atât de frumoasă. Dacă nu eram, aș fi fost profesoară” - Linda Evangelista„Ce e ăsta, pui sau pește? Eu știu că-i ton, dar pe cutie scrie «Pui de mare»” - Jessica Simpson„Pe lângă mine, Jessica Simpson pare fată deșteaptă!” - Tara Reid„Deci, unde se ține Festivalul de la Cannes anul acesta?” - Christina Aguilera„E super-tare să scrii ficțiune. Poți inventa aproape orice” - Ivana Trump„Fumatul ucide. Și dacă mori, îți pierzi o bună parte din viață” - Brooke Shields„Singurii artiști fericiți sunt cei morți, pentru că doar atunci nu mai vor să schimbe nimic. După ce mor, mi-aș dori să mă reîncarnez într-o pensulă” - Sylvester Stallone„N-aș candida niciodată la președinție. N-aș vrea să mă mut într-o casă mai mică” - Bono, U2„Muzica rock este, de fapt, despre penis și testosteron. Când mă duc la un concert, vreau să ajung în pat cu solistul. Dintotdeauna am fost așa” - Courtney Love„Nu prea mi-e scârbă de multe lucruri. Când eram mică, am târât o veveriță moartă până acasă, pe skateboard, și am tăiat-o ca să mă uit la creierul ei” - Jessica Biel„Am avut mare noroc - n-a trebuit să stau la coadă la audiții. M-am culcat cu cine trebuia” - Pamela Anderson