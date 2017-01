Cele mai prost îmbrăcate celebrităţi

Cele mai prost îmbrăcate celebrități

Ştire online publicată Miercuri, 18 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Demi Moore și Ashton Kutcher ocupă primul loc într-un top al celor mai prost îmbrăcate celebrități din lume, relatează site-ul Bang Showbiz, conform Agerpres. Cei doi - care formează un cuplu - au fost luați în vizor de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) pentru faptul că poartă haine de blană naturală, fiind plasați pe prima și a doua poziție a listei întocmite pe baza unui sondaj realizat de organizație. Reprezentanții PETA au precizat că Demi Moore este o femeie frumoasă, dar că obiceiul ei de a se îmbrăca în haine de blană nu dă bine în ochii iubitorilor de animale. Iubitul actriței, Ashton Kutcher, a fost la rândul său criticat pentru că a apărut într-o haină din blană de coiot la Festivalul Sundance. Printre starurile care figurează pe lista neagră a PETA se mai află Madonna, Jessica Simpson, Maggie Gyllenhaal, Kanye West, Lindsay Lohan, the Olsen Twins, Mary J. Blige și Kate Moss.