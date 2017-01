Cele mai neobişnuite deviaţii sexuale feminine

Cele mai neobișnuite deviații sexuale feminine

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Dorintele speciale” in pat sunt de obicei atribuite barbatilor, dar si femeile au devierile lor sexuale. Vrei sa stii care sunt acestea? Deviere sexuala poate insemna si experimentarea orgasmului in circumstante speciale Desigur, o femeie care se bucura de un anumit fel de deviatie sexuala este putin diferita de alte femei. Cele mai multe ar putea crede ca o prostituata care isi biciuieste clientul nu este sexual normala. In acelasi timp, exista o regula intre prostituate si partenerii lor, potrivit careia femeia in cauza nu comite adulter facand orice ii cere partenerul cu exceptia cazului in care ea ajunge la orgasm. Deviatia sexuala care duce de la durere la placere Doi cercetatori suedezi de sexualitate au intervievat o femeie care declarat urmatoarele: "Cand m-am casatorit, sotul meu a descoperit destul de repede cum ma poate satisface complet. El ma biciuieste din cand in cand si uneori experimentez un orgasm foarte puternic in timp ce sunt biciuita." Femeia a atribuit dorinta ei de a fi biciuita faptului ca tatal sau a batut-o de multe ori atunci cand era mica. Experiente similare au fost descrise de unele femei care, de asemenea, se simt foarte excitate de durere. Citește mai departe