Cele mai ciudate legi sexuale pe mapamond

Ştire online publicată Vineri, 14 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

La Tremonton, în Utah, dacă o femeie face sex într-o ambulanță poate fi arestată, iar fotografia sa apare în ziarele locale. Nu același lucru se întâmplă în cazul bărbaților.În lungul și în latul lumii există legi sexuale care mai de care mai ciudate. Mic exercițiu de imaginație – gândiți-vă ce a făcut ca o lege care interzice ca o femeie să aibă posibilitatea de a-și obliga soțul să se spele pe dinți să fie instaurată, scrie tabu.ro.În Bahrain un medic ginecolog de sex masculin are dreptul să examineze o femeie, dar nu îi poate privi direct organele genitale. Medicii folosesc oglinzi pentru examenul ginecologic.În statul Santa Cruz din Bolivia un bărbat nu are dreptul să facă sex cu două femei care sunt mamă și fiică în același timp.La Tremonton, în Utah, dacă o femeie face sex într-o ambulanță poate fi arestată, iar fotografia sa apare în ziarele locale. Nu același lucru se întâmplă în cazul bărbaților.La Alexandria, în statul american Minessota, un bărbat nu are voie să facă sex cu soția dacă are respirația urât mirositoare. Este interzis mirosul de usturoi, ceapă și sardine. Dacă femeia vrea, legea prevede ca bărbatul să fie obligat să se spele pe dinți.