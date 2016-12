Cele mai bogate staruri feminine, după Forbes

Vineri, 05 Septembrie 2008

Tyra Banks, fost model convertit în gazdă a două emisiuni TV din Statele Unite, a câștigat de pe urma activităților sale în televiziune circa 23 de milioane de dolari în perioada iunie 2007 - iunie 2008, potrivit unui nou clasament Forbes. Tyra a lansat show-ul de televiziune „The Tyra Banks Show” și a fost implicată și în „America’s Next Top Model”, emisiune pe care a produs-o și în cadrul căreia a fost unul dintre jurați. Anul trecut, fostul model în vârstă de 34 de ani a încheiat un contract cu Warner Bros., pentru a realiza „Stylista”, un nou reality show derulat în jurul unei reviste. De asememea. Tyra dezvoltă și mai multe serii pe DVD adaptate după bestseller-urile pentru adolescenți „Clique”. „Există încă posibilitatea de a face bani frumoși din televiziune. Deși zilele plăților de un milion de dolari pe episod de serial TV au apus de mult, femeile cu cele mai mari câștiguri găsesc alte modalități de a câștiga de pe urma televiziunii”, a spus Lacey Rose de la Forbes.com Pe locul al doilea în clasament s-a situat tot un fost top model, Heidi Klum, care prezintă emisiunile „Project Runway” și „Germany’s Next Top Model” și care a câștigat anul trecut 14 milioane de dolari. Heidi este o femeie de afaceri de succes, implicată în mai multe companii și care are propriile linii de bijuterii, blugi și creme. Starul din „Anatomia lui Grey/ Grey’s Anatomy”, Katherine Heigl, care a câștigat un Emmy pentru cea mai bună actriță pentru interpretarea personajului Izzie Stevens, s-a plasat pe poziția a treia în clasamentul câștigurilor, cu 13 milioane de dolari. Actrița a câștigat majoritatea banilor din filme precum „Un pic însărcinată/ Knocked Up”, „27 de rochii/ 27 Dresses” și de pe urma unor contracte de reprezentare pentru diverse branduri. Pe al patrulea loc în clasament s-a situat Eva Longoria, starul serialului de succes „Neveste disperate”, cu 9 milioane de dolari, bani pe care i-a câștigat de pe urma contractului de reprezentare a șampoanelor L’Oreal și a liniei de confecții sportive Bebe Sport. Maura Tierney, vedeta din „Spitalul de urgență/ E.R.”, a completat prima jumătate a topului, câștigurile ei fiind de 7,5 milioane de dolari.