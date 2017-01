Cele cinci Spice Girls nu se mai suportă

Ştire online publicată Miercuri, 17 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Geri Haliwell - prima membră care a părăsit Spice Girls și principala cauză care a dus la destrămarea trupei - intenționează să-și interpreteze hiturile solo în turneul de revenire Spice Girls, lucru care a înfuriat-o la culme pe Victoria Beckham. Posh Spice refuză cu desăvârșire să o lase pe Geri să cânte alte melodii decât cele lansate sub pelerina Spice Girls și mai ales să evolueze singură pe scenă, amintind fanilor de perioada de după anul 1998. Fiind cinci și fiind femei, disputa s-a aprins atât de tare încât acum cântărețele sunt divizate în două tabere: Emma și Mel C îi iau partea lui Geri, în timp ce Mel B e total de acord cu Victoria. Piesele lui Geri nu sunt singurul motiv de ceartă care amenință revenirea spectaculoasă a fetelor. Victoria ar vrea să adopte dulcele stil clasic, iar Geri își dorește costume extravagante și colorate, care să evoce perioada de început și spiritul Girl Power. Actuala doamnă Beckham are pretenția cum că știe mai multe despre modă decât colega ei de trupa, iar Geri a fost mult timp figura iconică a trupei, ceea ce-i dă dreptul la replică în cazul costumelor. Se pare că disputele dintre fete au atins un nivel exploziv; recent, cele cinci s-au întâlnit acasă la Geri pentru a-și soluționa conflictele, dar încă n-au reușit să se împace, găsind mereu alte și alte motive de ceartă.