Cele 16 melodii româneşti în selecţia naţională pentru Eurovision

Cele 16 melodii românești în selecția națională pentru Eurovision

Ştire online publicată Joi, 28 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Luni, 25 ianuarie, s-a desfășurat prima preselecție a melodiilor pentru ediția 2010 a Eurovision, ce va avea loc în Norvegia, la Oslo, în perioada 25-29 mai. Cu toate că s-a înscris în concurs cu două piese – „Dew of Tears” și „I Miss You” controversatul manelist Florin Salam a „ratat” plecarea în Țara Fiordurilor. Verdictul juriului pentru duetul lui Salam cu Ana-Maria Știrboiu, relatat de presa centrală: „Începutul fusese bun, dar pe urmă....”. „E singura melodia a lu’ Salam ăsta?”, se mai aude din juriu. Florin Salam cânta în limba română și partenera lui în engleză. Pe 6 februarie, piesele vor fi postate în format audio, pe același site www.tvr.ro/eurovision. Între 20 februarie și 5 martie, acestea vor fi promovate, în condiții de egalitate, pe toate canalele TVR, precum și pe alte canale media, conform strategiei TVR în acest sens. Piesele incluse în selecția națională Eurovision 2010 sunt următoarele: 1. „Come As One” - David Brian (juriul recomandă schimbarea interpretului) 2. „It’s Not Too Late” - Paula Seling și Kamara 3. „Searching for Perfect Emotion” - David Brian 4. „Running Out of Time” - Trupa Pasager 5. „Playing With Fire” - Paula Seling și Ovi 6. „See You in Heaven, Michael” - Mircea Romcescu (juriul recomandă schimbarea interpretului) 7. „Come Along” - Lora ex-Wassabi și Mihai Preda 8. „Jackpot” - Răzvan Krivach 9. „Round Around” - Cătălin Josan 10. „Crazy” - Alexandra Ungureanu 11. „Love Is War” - Tina Geru (ex-Pops) 12. „I’m Running” - Dalma 13. „Save their Lives” - Luminița Anghel 14. „Baby” - Maria Sanchez (juriul recomandă schimbarea interpretului) 15. „Lay Me Down” - Zero 16. „Surrender” - Anda Adam