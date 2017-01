Cel mai sexy cuplu doar pe ecran

Ştire online publicată Marţi, 16 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Angelina Jolie și George Clooney alcătuiesc cel mai sexy cuplu de supereroi de la Hollywood, în urma voturilor fanilor de cinema pe site-ul celebritywonder.com. Pentru rolul Angelinei din „Tomb Raider” și cel al lui Clooney în „Batman”, cele două personaje, Lara Croft și Batman, au fost încoronați ca fiind Supermanii filmelor din cetatea filmului. Jolie, care a obținut 36 la sută din voturi, a devansat-o cu mult pe Jessica Alba, care a obținut numai 19 la sută din voturi pentru rolul de Sue Storm, în „Fantastic Four”. Pentru locurile trei și patru s-au luptat Halle Berry, din postura de Catwoman, și Michelle Pfeiffer cu rolul său din „Batman Returns”. Cele două au obținut unsprezece și, respectiv, zece procente din voturile iubitorilor de film. Dacă în topul celor mai sexy eroine ale filmelor din toate timpurile a fost o „luptă” crâncenă, George Clooney s-a impus detașat în clasamentul eroilor masculini, cu 73 de procente. După el, cu doar 7 procente, a fost votat Christopher Reeve în rolul lui Superman. Top 10 super-femei: 1. Angelina Jolie, Lara Croft în „Tomb Raider” - 36 procente 2. Jessica Alba, Sue Storm în „Fantastic Four” - 19 procente 3. Halle Berry, Catwoman în „Catwoman” - 11 procente 4. Michelle Pfeiffer, Catwoman în „Batman Returns” - 10 procente 5. Jane Fonda, Barbarella în „Barbarella” - 8 procente 6. Lynda Carter, Wonderwoman în „Wonderwoman” 7. Sarah Michelle Gellar, Buffy în „Buffy the Vampire Slayer” - 5 procente 8. Alicia Silverstone, Batgirl în „Batman and Robin” - 3 procente 9. Jennifer Garner, Elektra în “Elektra” - 1.5 procente 10. Michelle Ryan, Bionic Woman în „Bionic Woman” - 1 procent Top 10 super-barbati: 1. George Clooney, Batman în „Batman and Robin” - 73 procente 2. Christopher Reeve, Superman în „Superman” - 7 procente 3. Christian Bale, Batman în „Batman Begins” - 4.5 procente 4. Hugh Jackman, Wolverine în „X-Men” - 4 procente 5. Tobey Maguire, Spider-Man în „Spider-Man” - 3.5 procente 6. Ben Affleck, Daredevil în „Daredevil” - 3 procente 7. Brandon Routh, Superman în „Superman Returns” - 2.5 procente 8. Eric Bana, Dr. Bruce Banner/The Hulk în „The Incredible Hulk” - 2.5 procente 9. Ioan Gruffudd, Mr. Fantastic în „The Fantastic Four” - 1 procent 10.Val Kilmer, Batman în „Batman Forever” - 0.5 procenteAngelina Jolie și George Clooney alcătuiesc cel mai sexy cuplu de supereroi de la Hollywood, în urma voturilor fanilor de cinema pe site-ul celebritywonder.com. Pentru rolul Angelinei din „Tomb Raider” și cel al lui Clooney în „Batman”, cele două personaje, Lara Croft și Batman, au fost încoronați ca fiind Supermanii filmelor din cetatea filmului. Jolie, care a obținut 36 la sută din voturi, a devansat-o cu mult pe Jessica Alba, care a obținut numai 19 la sută din voturi pentru rolul de Sue Storm, în „Fantastic Four”. Pentru locurile trei și patru s-au luptat Halle Berry, din postura de Catwoman, și Michelle Pfeiffer cu rolul său din „Batman Returns”. Cele două au obținut unsprezece și, respectiv, zece procente din voturile iubitorilor de film. Dacă în topul celor mai sexy eroine ale filmelor din toate timpurile a fost o „luptă” crâncenă, George Clooney s-a impus detașat în clasamentul eroilor masculini, cu 73 de procente. După el, cu doar 7 procente, a fost votat Christopher Reeve în rolul lui Superman. Top 10 super-femei: 1. Angelina Jolie, Lara Croft în „Tomb Raider” - 36 procente 2. Jessica Alba, Sue Storm în „Fantastic Four” - 19 procente 3. Halle Berry, Catwoman în „Catwoman” - 11 procente 4. Michelle Pfeiffer, Catwoman în „Batman Returns” - 10 procente 5. Jane Fonda, Barbarella în „Barbarella” - 8 procente 6. Lynda Carter, Wonderwoman în „Wonderwoman” 7. Sarah Michelle Gellar, Buffy în „Buffy the Vampire Slayer” - 5 procente 8. Alicia Silverstone, Batgirl în „Batman and Robin” - 3 procente 9. Jennifer Garner, Elektra în “Elektra” - 1.5 procente 10. Michelle Ryan, Bionic Woman în „Bionic Woman” - 1 procent Top 10 super-barbati: 1. George Clooney, Batman în „Batman and Robin” - 73 procente 2. Christopher Reeve, Superman în „Superman” - 7 procente 3. Christian Bale, Batman în „Batman Begins” - 4.5 procente 4. Hugh Jackman, Wolverine în „X-Men” - 4 procente 5. Tobey Maguire, Spider-Man în „Spider-Man” - 3.5 procente 6. Ben Affleck, Daredevil în „Daredevil” - 3 procente 7. Brandon Routh, Superman în „Superman Returns” - 2.5 procente 8. Eric Bana, Dr. Bruce Banner/The Hulk în „The Incredible Hulk” - 2.5 procente 9. Ioan Gruffudd, Mr. Fantastic în „The Fantastic Four” - 1 procent 10.Val Kilmer, Batman în „Batman Forever” - 0.5 procente