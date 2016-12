Cel mai scund actor din lume

Un comediant din India, cu o înălțime de doar 75 de centimetri, a fost recunoscut oficial drept cel mai scund actor din lume, relatează site-ul Ananova, consultat de Agerpres. Ajay Kumar și-a câștigat locul în Guinness Book of World Records, după ce a apărut în 50 de filme, în ultimii 13 ani. „Nu are sens să mă plâng de faptul că sunt pitic. Sunt eu mic, dar am talent și pot munci ca un om normal”, a declarat indianul. Cunoscut mai mult sub numele de scenă, Unda Pakru, micuțul star este deja celebru în regiunea sa natală, Kerala, unde trăiește alături de soția sa, Gayatri, care are aproape 1,6 metri înălțime.