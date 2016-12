Aroganța lui Roman Abramovici

Cel mai mare iaht din lume

Ştire online publicată Luni, 15 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Miliardarul rus și-a achiziționat cel mai mare iaht din lume, prevăzut cu un sistem de detectare a rachetelor, două piste de aterizare pentru elicoptere, un centru balnear de lux, piscină și un submarin în miniatură, relatează Daily Mail, în ediția electronică. Iahtul se numește „Eclipse”, are o lungime de aproximativ 170 de metri și ar costa peste 352 de milioane de euro. Nava a fost construită la șantierul naval Blohm & Voss din Hamburg, Germania. Pentru a asigura securitatea omului de afaceri rus, „Eclipse” are un sistem de apărare antirachetă de nivel militar, blindaj în zona apartamentului lui Abramovici și geamuri antiglonț. De asemenea, iahtul este prevăzut cu un submarin, care are și rol de ambarcațiune de salvare. Noua navă a omului de afaceri rus în vârstă de 41 de ani, care are deja patru vase de lux, ar urma să fie livrată în 2010. Magnatul din domeniul petrolier, care este pe locul 11 între cei mai bogați oameni din lume potrivit Forbes, ar fi pierdut peste 15 miliarde de euro din cauza crizei financiare mondiale. Abramovici este cunoscut pe plan extern ca patron al echipei de fotbal Chelsea.