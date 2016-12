"Cel mai greu a fost când o doctoriţă mi-a spus că nu voi deveni mamă"

"Cel mai greu a fost când o doctoriță mi-a spus că nu voi deveni mamă"

Ştire online publicată Luni, 14 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Pătruleasa a recunoscut că a fost la un pas de depresie când medicii i-au spus că nu are șanse de a deveni mamă.Prezentatoarea Kanal D a povestit cât de greu i-a fost pe vremea când încerca să rămână gravidă, iar medicii nu îi dădeau nicio șansă. Din fericire, soțul ei a fost alături de ea și chiar a fost dispusă să apeleze la ajutorul specialiștilor.„Acum mai bine de trei ani, pot să spun că și eu eram la un pas de a ajunge și de a cădea în panta asta a depresiei. Dar, din fericire, am avut susținere din partea familiei, dar mai ales din partea soțului, care m-a ajutat să depășesc momentul. Cel mai greu moment a fost atunci când o doctoriță mi-a spus că nu voi fi niciodată mamă. Am început să plâng. Sabin (nr. soțul Simonei Pătruleasa) era lângă mine. Ca să mă consoleze și să îmi ridice moralul mi-a spus că vom deveni părinți, iar pentru ca asta să se întâmple era dispus chiar să adoptăm un copil", a mărturisit Simona, pentru gândul.info.