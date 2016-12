Alexandru Arșinel:

Cel mai frumos Crăciun a fost la Dolhasca

Ştire online publicată Marţi, 27 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul Alexandru Arșinel a declarat că a petrecut cel mai frumos Crăciun din viața lui când avea vârsta de cinci ani, în satul natal Dolhasca, după ce s-a întors cu familia sa, din refugiu, în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.Alexandru Arșinel a povestit că, în ciuda sărăciei și a faptului că familia sa nu avea cu ce să împodobească bradul, sărbătoarea de la Dolhasca este cea mai dragă amintire a sa legată de Crăciun.„Cu toată fuga de război uitasem de orice sărbătoare”, a spus artistul, pentru Mediafax.Când au ajuns înapoi acasă, cei din familia actorului au realizat că nu au cu ce să împodobească bradul de Crăciun, astfel că, în loc de globuri, au folosit bucățele de vată, iar cadouri au fost prăjiturile făcute de mama sa.„Descoperisem copilul care dispăruse în fuga de război”, a mărturisit Arșinel. „În plus, atunci fusesem la colindat și mă prinse-seră niște băieți și mi-au furat toți colacii din traistă. Am venit acasă plâns”, a povestit actorul.v v vActrița Ileana Stana Ionescu a declarat că, pentru ea, toate sărbă-torile de iarnă au fost speciale, în parte și pentru că are o slăbiciune pentru Crăciun.„Toată tinerețea și maturitatea noastră au fost asortate cu sărbă-tori minunate”, a spus artista, adău-gând că, de mică, a avut o slăbiciune pentru Crăciun: „Petrecem sărbăto-rile în familie și este extrem de bine. Sărbătorile sunt speciale pentru noi”.v v vGeorge Mihăiță își amintește cu drag de cel mai frumos cadou pe care l-a primit de Crăciun - cinci volume de Nichita Stănescu.De asemenea, actorul spune că cel mai frumos film care poate fi văzut în perioada sărbătorilor este „Reconstituirea”.