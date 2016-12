Cei mai iubiţi fotbalişti din Franţa, în viziunea homosexualilor

Cei mai iubiți fotbaliști din Franța, în viziunea homosexualilor

Ştire online publicată Marţi, 27 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Alegerea celui mai sexy jucător din Campionatul de fotbal francez pare să fi devenit o tradiție pentru cei de la tetu.com, site-ul unei re-viste franceze dedicate homosexualilor și lesbienelor.Ca în fiecare an, în această perioadă microbiștii, și nu numai, au șansa să-și aleagă fotbalistul preferat. Criteriile pentru alegerea făcută sunt pur subiective.În acest an, românul Adrian Mutu se află pe lista celor mai sexy fotbaliști din Campionatul francez. Numărul voturilor nu îl ajută, deocamdată, să fie pe podium. Cei trei fotbaliști cu cele mai multe voturi, până în momentul de față sunt: Pierrick Cros (599 voturi), Anthony Le Tallec (567 voturi) și Ezequiel Lavezzi (552 voturi). Adrian Mutu are mult de recuperat având doar 121 de voturi.