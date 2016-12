Ceasul lui Einstein va fi scos la licitaţie

Ceasul lui Einstein va fi scos la licitație

Ştire online publicată Joi, 11 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Ceasul fizicianului Albert Einstein va fi scos la licitație pe 16 octombrie, la New York, potrivit casei elvețiene de licitație Antiquorum. Prețul ceasului, marca Longines, ar putea ajunge la 20.000 - 30.000 de dolari. În plus, ceasul va fi vândut împreună cu un set de fotografii în care fizicianul apare purtând accesoriul. Modelul ceasului din aur galben de 14 carate nu are nimic special, însă casa de licitații speră că personalitatea universal cunoscută a fostului său proprietar va determina o creștere considerabilă a valorii în cadrul procesului de vânzare. „Nu este un ceas cu multe ornamente. Este un obiect potrivit pentru un tip diferit de colecționar care colectează suveni-ruri care i-au aparținut lui Einstein”, a declarat Julien Schaerer, expert în ceasuri al Antiquorum. Rabinul Edgar Magnin i-a oferit ceasul lui Albert Einstein în cadrul unei gale organizate în 1931, la Los Angeles, în onoarea celebrului fizician. Einstein a scris, în 1905, tratatul privind relativitatea, stipulând că timpul accelerează sau încetinește în funcție de viteza de deplasare a unui obiect în spațiu, relativ la poziția unui alt obiect. Teoria relativității a lui Einstein este la originea a numeroase romane science-fiction, care pun accentul pe distorsiunea timpului și spațiului.