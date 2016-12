Ceaşcă de ceai folosită de Lady Gaga, vândută cu 38.000 de euro

Ceașcă de ceai folosită de Lady Gaga, vândută cu 38.000 de euro

Joi, 03 Mai 2012.

O ceașcă utilizată de celebra Lady Gaga a fost vândută pentru 38.000 de euro, în cadrul unei licitații desfășurate în Japonia.Ceașca cu pricina a fost folosită în urmă cu aproape un an, pe 23 iunie 2011, în timpul unei conferințede presă ținute la Tokyo, scrie francetv.fr, citat de Click!.Obiectul din porțelan și farfurioara ce-i servea drept suport au fost donate de artistă, pentru a fi licitate în scopuri caritabile de către fanii săi niponi. Prețul pentru care ceașca in-cripționată cu mesajul „Ne rugăm pentru Japonia” și cu autograful artistei a ajuns la patru milioane de yeni japonezi (38.000 euro), la doar cinci zile după ce Yahoo a scos-o la licitație pe un portal destinat acțiunilor umanitare menite să sprijine Japonia. Inițial, licitația online începuse de la 1 yen.Toți banii obținuți în urma acestei licitații vor fi folosiți pentru a sprijini tinerii artiști japonezi care doresc să studieze în Statele Unite ale Americii.Lady Gaga a vizitat de două ori Japonia după catastrofa din martie 2011, când mii de japonezi și-au pierdut viața. Vedeta americană a făcut un apel către toți turiștii din lumesă-i urmeze exemplul de solidaritate față de această națiune. Excentrica artistă va reveni în Japonia pe 7 mai în cadrul turneului său, „The Born This Way Ball”.