Cea mai tare actriţă româncă XXX / IMAGINI HOT

Cea mai tare actriță româncă XXX / IMAGINI HOT

Ştire online publicată Marţi, 22 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

ANGELIKA BLACK este născută pe 25 octombrie 1987 în Romania. ANGELIKA BLACK (sau BLACK ANGELIKA, BLACKY, AMELIE LOREN) a câștigat mai multe distincții ale industriei XXX, între care Best European Starlet în 2009 la Hot d’Or și Best European Actress în 2010 la Erotixxx Awards. Înaltă de 1,70 metri și cântărind 55 kg, ea are 91 cm (bust) -58cm (talie) -86 cm (șolduri) . ANGELIKA BLACK a jucat în peste 50 filme pentru adulți și este românca cel mai bine situată în ierarhia site-urilor XXX, fiind prezentă în Top 50 Best Erotic Models.