Cea mai slabă descriere a unui act sexual

Ştire online publicată Marţi, 24 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Muzicianul Nick Cave, autorul romanului „Moartea lui Bunny Munro”, a fost nominalizat la ediția din 2009 a Bad Sex in Fiction Award, alături de Philip Roth, cu un pasaj din „Indignare”, și Amos Oz, cu „Poveste despre dragoste și întuneric”, informează BBC News Online. Bad Sex in Fiction Award, aflat la a 16-a ediție, este acordat de revista Literary Review pentru cea mai bizară descriere a unui act sexual dintr-o operă literară, în intenția de a-i descuraja pe ceilalți scriitori să redacteze scene sexuale lipsite de gust. În general, premiul revine autorului care a inclus în opera sa, care poate fi excelentă, o scenă sexuală redundantă, de prisos. „Sincer, am fi fost jigniți dacă nu ar fi fost nominalizat”, a declarat un purtător de cuvânt al lui Nick Cave. Premiul va fi decernat pe 30 noiembrie, la Londra. Alături de Cave, Roth și Oz, au mai fost nominalizați John Banville, cu o scenă de sex din volumul „The Infinities”, Jonathan Littell, cu „Binevoitoarele”, Richard Milward, cu „Ten Storey Love Song”, Sanjida O’Connell, cu „The Naked Name of Love”, Anthony Quinn, cu „The Rescue Man”, Paul Theroux, cu „A Dead Hand”, și Simon Van Booy, cu „Love Begins in Winter”. Scriitoarea britanică Rachel Johnson, sora primarului Londrei, Boris Johnson, a fost declarată câștigătoarea ediției din 2008 a Bad Sex in Fiction Award, pentru un pasaj din romanul său, „Shire Hell”.