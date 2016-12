Cea mai sexy femeie din lume

Ştire online publicată Joi, 25 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

La 30 de ani, a fost desemnată cea mai sexy femeie din lume de către cititorii revistei FHM, ediția sud-africană și, chiar dacă există o doză de subiectivism în votul lor, Shashi Naidoo are de ce să fie mândră: a învins-o pe Angelina Jolie măcar la ea în țară.„Credeam că o să mă clasez bine, dar nu m-am așteptat să câștig. Nu mi-a venit să cred, am citit mesajul de patru ori înainte să realizez că este adevărat”, mărturi-sea vedeta, care, cu un an înainte, a fost a patra în Top 100.Acum, Shashi este pe coperta FHM, numărul din septembrie, pentru că este luna cupei Mondiale la rugby și echipa țării ei are nevoie de o încurajare. O confirmare că starleta este cu adevărat campioana sex-appea-lului în țara ei.Din păcate, sportivii degeaba visează la grațiile modelului. Ea iubește și, după cum mărturisea pentru o revistă de frumusețe, are grijă specială de buzele ei, pentru a fi mereu pregătită să primească sărutul partenerului. Ce declarație de dragoste mai frumoasă poate să facă o femeie atât de sexy?