Cea mai dorită româncă din lume, un nou pictorial sexy

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Fotomodelul Mădălina Ghenea și actrițele Elsa Pataky și Natalie Portman se regăsesc în topul celor mai dorite 99 de femei din lume, într-un sondaj realizat de site-ul AskMen.com în acest an. Recent, românca și-a postat pe Facebook un nou pictorial care confirmă sondajul.Fotomodelul Mădălina Ghenea, cunoscută pentru o presupusă relație pe care ar fi avut-o cu actorul american Leonardo DiCaprio, se află pe poziția a 87-a în Top 99 Most Desirable Women in the World.Încercând să răspundă la întrebarea "De ce se află Mădălina Ghenea pe locul al 87-lea?", editorii site-ului AskMen.com fac următoare descriere: "Cu buzele ei pline, un corp la superlativ și un trecut scandalos (se spune că a fost exmatriculată în timpul liceului pentru că a apărut în lenjerie intimă în câteva fotografii realizate pe când avea 16 ani), Mădălina Ghenea a fost descrisă ca fiind o «versiune mai tânără» a actriței Angelina Jolie".