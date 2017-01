Cea mai bună interpretare feminină în „Pentru el”

Miercuri, 28 Ianuarie 2009

Anul trecut, „mondena” Andreea Grămoșteanu, de la Prima TV, a primit propunerea de a interpreta rolul principal în scurt-metrajul „Pentru el”, în regia Stancăi Radu, o tânără absolventă. Producția a participat la festivalul de film studențesc internațional „CineMAiubit”, organizat de Universitatea Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale”, în colaborare cu Centrul Național al Cinematografiei. „Pentru el” a fost primul scurt-metraj în care Andreea a jucat. Deși a absolvit UNATC-ul, până acum actrița nu a primit nici o propunere din partea tinerilor absolvenți de regie, pe motiv că „nu are față de film”. Contrar părerilor acestora, Andreea și-a jucat rolul ireproșabil. Drept pentru care, talentul său actoricesc nu a întârziat să fie recunoscut. Specialiștii în cinematografie au premiat-o pe Andreea pentru cea mai bună interpretare feminină dintr-un scurt-metraj. „Acest premiu este foarte important pentru mine. «Pentru el» este primul scurt-metraj în care am jucat și pe care l-am făcut cu un regizor din UNATC. În timpul facultății nu am jucat în astfel de filme, pentru că mi se spunea că «nu am față» de film. Culmea ironiei, acum am participat prima dată la un festival de film de scurt-metraj și am luat și premiu. Pentru mine este o bucurie imensă!”, mărturisește Andreea. Din martie, Andreea Grămoșteanu și colegii săi, Mirela Zeța, Mihai Bendeac și Angel Popescu vor reveni cu un nou sezon al emisiunii „Mondenii”, la Prima TV.