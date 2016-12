Ce vedetă autohtonă are iubit italian cu avion privat

Ştire online publicată Joi, 06 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Într-un interviu acordat revistei Playboy, Ramona Bădescu a vorbit „fără perdea” despre bărbații din viața ei. Vedeta a acordat un interviu pentru ediția din luna octombrie a revistei cu „iepurași” în care a povestit că nu a avut niciodată o relație cu un român, ci doar o iubire platonică, pentru că a plecat din țară când era mică. Actrița recunoaște că este acum implicata într-o relație și are un iubit italian, cu care își petrece timpul în Sardinia.„Ne vedem în avionul lui privat. Atunci când timpul ne permite și nu am turnee sau spectacole, ne refugiem în Sardinia, unde am devenit o foarte bună exploratoare. Îmi place să fac snorkeling”, povestește Ramona pentru Playboy.Ramona Bădescu este împlinită și pe plan profesional. Recent, ea l-a cunoscut pe producătorul muzical al lui Celine Dion, care o va ajuta să înceapa o colaborare muzicală cu America.