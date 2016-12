Ce superspectacole avem vara aceasta pe litoral?

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Teatrul de Vara a fost recent renovat si asteapta vara aceasta sa primeasca toti turistii iubitori de muzica, teatru si film, arata cei de la 9am.ro.Programul complet al spectacolelor de teatru si muzica din perioada 02 iulie-31 august 2012:02.07 Cronicile din Narnia - Trupa de teatru "Magii Povestitori"04.07 Concert Compact06.07 Vacanta in Guadelupa - Ion Haiduc, Adrian Vancica, Ada Navrot, Dani Popescu, Crenguta Hariton, Corina Dragomir09.07 Dorinta de poveste - Trupa de teatru "Magii Povestitori"11.07 Concert Directia 513.07 Miss Daisy si soferul ei - Maia Morgenstern, Mircea Rusu, Mircea Drimbareanu16.07 Cronicile din Narnia - Trupa de teatru "Magii Povestitori"18.07 Concert Compact20.07 Miss Daisy si soferul ei - Maia Morgenstern, Mircea Rusu, Mircea Drîmbăreanu23.07 Dorinta de poveste - Trupa de teatru "Magii Povestitori"25.07 Concert Gheorghe Zamfir27.07 Puslamaua - George Motoi,Irina Mazanitis, Jeanine Stavarache, Giliola Motoi, Luciana Popa, Carmen Hancearek, Stefan Velniciuc30.07 Cronicile din Narnia - Trupa de teatru "Magii Povestitori"01.08 Concert Directia 503.08 Sotul pacalit - Ion Haiduc, Cerasela Iosifescu, Viorel Comanici, Camelia Zorlescu, George Alexandru/Rareș Stoica, Crenguța Hariton, Sorin Cocis, Bogdan Voda06.08 Dorinta de poveste - Trupa de teatru "Magii Povestitori"08.08 Concert Compact10.08 Sotul pacalit - Ion Haiduc, Cerasela Iosifescu, Viorel Comanici, Camelia Zorlescu, George Alexandru/Rareș Stoica, Crenguța Hariton, Sorin Cocis, Bogdan Voda13.08 Cronicile din Narnia - Trupa de teatru "Magii Povestitori"15.08 Concert Gheorghe Zamfir17.08 Vacanta in Guadelupa - Ion Haiduc, Adrian Vancica, Ada Navrot, Dani Popescu, Crenguta Hariton, Corina Dragomir20.08 Dorinta de poveste - Trupa de teatru "Magii Povestitori"22.08 Concert Directia 524.08 Blocati ... in dormitor - Luminita Erga, Valentin Teodosiu, Dan Tudor27.08 Cronicile din Narnia - Trupa de teatru "Magii Povestitori"29.08 Concert Gheorghe Zamfir31.08 Blocati ... in dormitor - Luminita Erga, Valentin Teodosiu, Dan TudorIntre 19 si 21 iulie, la Sfantu Gheorghe, unde Dunarea intalneste Marea Neagra, are loc a patra editie a Delta Music Fest, un festival pe nisip care iti ofera o vacanta si o experienta unica.Delta Music Fest promite trei zile si trei nopti de libertate, muzica, sport, distractie, pasiune si prietenie.Printre activitatile de la festival se regasesc:- concerte: Kraak & Smaak DJ set, Khidja, Subcarpati, Gojira, Limun, Zicu & Ufe, Tzuc si Jo.E (Groove On) si invitatii lor,- DJ Music School,- in premiera: mini-concerte powered by bicycles,- workshop de fotografie,- storytelling,- atelier de confectionat zmee,- Treasure Hunt pe biciclete,- pétanque (petanc),- concurs de caiace,- reciclare creativa.Accesul este liber.Cazarea se poate face in Dolphin Camping sau in complexul de patru stele Green Village.Toti cei care ajung la Sfantu Gheorghe de joi 19 iulie beneficiaza de campare gratuita in Dolphin Camping, pe toata durata festivalului. In plus, organizatorii pun la dispozitie si "corturi la cheie", gata montate, cu izopren si sac de dormit. Astfel, doua persoane pot plati cazarea pentru trei nopti de festival cu doar 150 lei.Delta Music Fest este organizat de Fundatia Anonimul.Mai multe detalii pe deltamusicfest.ro.Stufstock implineste 10 ani in 2012. Editia aniversara va avea loc pe plaja nordica din Vama Veche, in perioada 23 - 29 iulie.Cel mai vechi festival romanesc de muzica rock implineste 10 ani si anunta primele trupe care au confirmat participarea la editia aniversara din acest an: The Subways si Dubioza Kolektiv.The Subways este o formatie britanica de indie rock, al carui album de debut, Young for Eternity, a fost lansat pe 4 iulie 2005. Cel mai cunoscut hit al formatiei este Rock n' Roll Queen, care a aparut si pe coloana sonora a filmului Rock'nRolla.Dubioza kolektiv s-a format in 2003, iar stilul sau de muzica este caracterizat ca o combinatie intre Reggae, Dub si Rock. Membrii sai provin din Zenica, Bosnia.Cea de-a 12 a editie a evenimentului LIBERTY PARADE, se va desfasura in data de 28 iulie, pe Liberty Parade Arena (plaja dintre Venus si Saturn)! Invitatul special din acest an este celebrul DJ ROGER SANCHEZ, regele house-ului.In acest an, Liberty Parade beneficiaza de un super imn compus si interpretat de RADIO KILLER!Giulia si Catalin Botezatu au promis ca vin la Liberty ParadeImnul Liberty Parade 2012, "Is It Love Out There" transmite feeling-ul care se regaseste in zecile de mii de inimi care bat la unison pe Liberty Parade Arena.Pentru ca isi doresc ca fanii Liberty Parade sa fie prezenti si in acest an alaturi de cei mai buni Dji pe Liberty Parade Arena, organizatorii au inceput deja pregatirile pentru 28 iulie 2012 si promit sa anunte cat mai curand toate detaliile legate de line-up evenimentului!Jessie J. va sustine un concert pe litoralul romanesc in vara aceasta, cu ocazia unui nou Orange Summer Party.Evenimentul va avea loc sambata, 28 iulie, pe plaja H2O din Mamaia, de la ora 19.00. Asa cum au fost obisnuiti spectatorii pana acum, intrarea la concert va fi libera.In deschiderea evenimentului va canta artistul britanic Example, care a lansat pana acum doua albume.Din anul 2007, la Orange Summer Party au cantat Sophie Ellis-Bextor, Akon, Sugababes, Duffy si I Am Kloot, MIKA si Cut Copy, iar in ultima editie Jamiroquai.Este oficial: pe data de 19 august "Ai Se Eu Te Pego" va rasuna live in Romania, pentru ca Michel Telo va avea un concert de zile mari in Princess Summer Club din Mamaia.Aflat in primul sau turneu in Europa, Telo va sustine 18 concerte in 21 de zile, adica un concert pe zi. Cu o singura exceptie: cand va veni in Romania, unde va ramane doua zile, tara noastra fiind singura de pe lista turneului unde ramane o zi in plus dupa concert.