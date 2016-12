Ce spune OCTAVIA GEAMĂNU despre căsătoria cu Marian Ionescu, liderul trupei Direcţia 5

Ce spune OCTAVIA GEAMĂNU despre căsătoria cu Marian Ionescu, liderul trupei Direcția 5

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Octavia Geamănu (30 de ani), prezentatoarea Observatorului Special (Antena 1) Marian Ionescu (50 ani), liderul trupei Direcția 5 s-au căsătorit."Să fiu căsătorită cu Marian e o fericire de nedescris în cuvinte și asta pentru că e iubirea vieții mele. Știu că asta spui de obicei la bătrânețe, după ce ți-ai cam trăit viața și ai avut timp să-ți faci un calcul al amintirilor și al trăirilor, însă chiar spuneam la un moment dat, dacă n-ar fi să rămânem împreună până la adânci bătrâneți, până la sfârșitul vieții, aș trăi mereu cu gândul la el. Și n-aș putea să trăiesc așa”, a povestit Octavia pentru Ok Magazine.Aceasta a adăugat: "Eu nu m-am căsătorit cu cineva care apare prin ziare, ci cu un om. Marian Ionescu, care are o viață, o identitate, o personalitate. Am descoperit pe parcursul a opt ani un om la care m-am oprit din căutări și care e perfect pentru mine. Nu încerc să schimb în nici un fel percepția oamenilor despre el, pentru mine contează felul în care îl văd eu".