Ce secrete ascunde Nicoleta Luciu?

Ştire online publicată Marţi, 24 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Nicoleta Luciu, una dintre cele mai frumoase femei din showbizz-ul autohton, s-a măritat pe 21 aprilie cu afaceristul Zsolt Csergo, după șapte ani de relație. Vedeta are o siluetă de invidiat și sânii, care au făcut-o celebră, după care tânjesc mulți bărbați din România.Nicoleta Luciu este o noro-coasă, deoarece natura a înzestrat-o cu multe calități, însă pentru a se menține, cântăreața are câteva ritualuri de înfrumusețare, pe care le pune în practică.Într-un interviu, acordat Tonica.ro, Nicoleta a dezvăluit câteva dintre secretele frumuseții sale.1. Cât timp îți ocupă îngrijirea personală? (sala de forță, îngrijirea părului, alimentație, etc.).În fiecare zi, petrec o oră să-mi aranjez părul, două ore la sală (cu excepția zilei de duminică), fac jumătate de oră zilnic de masaj (un sfert de oră dimineața și un sfert de oră seara). În concluzie, aproape patru ore zilnic.2. Ce fel de produse folo-sești pentru îngrijire și care este rolul lor?Folosesc creme hidratante, uleiuri de corp, iar o dată pe săptămână, autobronzant. Pentru față, măști de fructe (de portocale, kiwi sau cu miere). Pentru păr, folosesc șampon hidratant și un balsam din lapte, miere și cocos care îi dă luciu și îl ajută să se regenereze.3. Cum ai ajuns să folosești aceste produse?Citesc în reviste despre ele sau pur și simplu îmi sunt recomandate de prietene care le-au folosit.4. Folosești și produse preparate de tine? Dacă da, după ce rețete?Nu, nu îmi prepar niciodată nimic, pentru că nu am timp. Prefer să-mi cumpăr toate produsele din comerț, chiar și măștile de fructe pentru față.5. Ai avut probleme cu tenul? Mai ai? Cum le rezolvi?Am avut probleme cu tenul când am fost adolescentă și am suferit, ca majoritatea liceenilor de acnee juvenilă. Însă a trecut cu timpul și acum nu mai am nicio problemă.