Ce să mănânci să ai mai multă poftă de sex

Ştire online publicată Miercuri, 20 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Merele contin feniletilaminam (AEP) care iti ofera un sentiment natural de bunastare si entuziasm. Ciocolata contine mai multa AEP decat merele (cu cat mai neagra ciocolata, cu atat mai multa AEP), iar branza contine chiar si mai multa decat ciocolata! Avocado contin vitamina B6, care ajuta la cresterea testosteronului si potasiului si regleaza glanda tiroida. Ambele sporesc libidoul. Nucile contin acizi grasi esentiali, care ajuta la mentinerea creierului alert. Migdalele, in special, se considera ca trezesc pasiunea femeilor. Nucile, de asemenea, se considera ca sporesc AEP propriu corpului si sunt cunoscute ca stimuleaza testosteronul. Pestele contine acizi grasi Omega 3. Ii poti gasi in somon, macrou sau pastrav. Acestia fac sangele mai subtire, ceea ce imbunatateste fluxul de sange in tot corpul. Sursa: sexgen.ro