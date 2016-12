Ce s-a ales de concurenţii de la „Românii au talent“

Ce s-a ales de concurenții de la „Românii au talent“

Miercuri, 01 August 2012

La aproape trei luni de la finala sezonului doi de la „Românii au talent”, principalii protagoniști ai show-ului au povestit cum decurge acum viața lor după ce au devenit celebri.Mihai PetraicheParticiparea la „Românii au talent” i-a adus lui Mihai, mai presus de orice, încrederea de a continua să danseze. „După ce am participat la acest show, mi-am dat seama că am toate motivele să continui să dansez. În momentul de față mă pregătesc pentru Campionatul Mondial de popping. Mi-am schimbat și stilul de dans în ultima vreme, iar acum fac mai mult robotic”, a povestit el.După emisiune Mihai și-a îndeplinit și visul de a-și deschide propria sală de dans. „Am început să predau cursuri de breakdance și popping în cadrul complexului sportive SanGym. Pe toți cei interesați, atât începători cât și avansați îi invit pe site-ul meu, unde vor afla mai multe detalii”, a mai adăugat Mihai.Vasile GodjaPentru ceterașul din Maramureș care a impresionat o țara întreagă cu arcușul sau, participarea la „Românii au talent” a fost unul dintre cele mai bune lucruri din viață lui. „Am reușit să îmi creez o imagi-ne, un nume și să fiu apreciat de cei care iubesc folclorul autentic. Acum sunt cunoscut în toată țara, nu doar în comuna în care m-am născut și cele două sate vecine”, a povestit Vasi-lică.În momentul de față, Vasili-că Godja lu-crează la un album pe care îl va lansa în această toamnă și este mai mult decât ocupat cu tot felul de evenimente. „Vara asta nu am avut nici măcar un weekend liber! Dar îi bine! Eu știu că acum urmează preselecțiile pentru un nou sezon și îi sfătuiesc pe cei care au ceva de arătat să meargă neapărat la concurs. E o mare șansă!”, a mai povestit el.Gigel Frone și Tudorel PopaDoi dintre cei mai controversați concurenți de la „Românii au talent” care au reușit însă să stârnească hohote de râs unei țări întregi, Gigel și Tudorel, savurează și ei faima adusă de show-ul de la Pro Tv. Cei doi au câștigat imediat după concurs un rol în super serialul „Las Fierbinți”, unde telespectatorii îi vor putea urmări din această toamnă.Tudorel, deși nu a renunțat la job-ul lui, este acum chemat la tot felul de evenimente pentru că nimeni nu imită mai bine decât el zgomotul unui camion sau al unui tren care ajunge în gară. În plus, expresia care-i aparține, „Să trecem la treabă!” este de acum celebră!Gigel Frone nu a câștigat doar popularitate, ci este pe cale să își întâlnească și sufletul pereche. Cei de la Profm au lansat vara această campania „Suflețel pentru Gigel”, în ideea de a-i găsi o jumătate acestui trubadur.Cristian GogPentru Cristian Gog, participarea la „Românii au talent” a fost decizia vieții sale. După această experiență, Cristian are solicitări la evenimente din toate colțurile țării și câteva proiecte de viitor în desfă-șurare. „Îmi petrec mult timp cu noul membru al familiei și lucrând la diferite proiecte de viitor. De asemenea, solicitările pentru prestații la diferite evenimente sunt din ce în ce mai multe”, a povestit marele câștigător de la „Românii au talent”.