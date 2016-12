Ce rol joacă Julia Roberts în filmul "Secret in Their Eyes"

Producătorii "Secret in Their Eyes" au distribuit, zilele trecute, un nou trailer al peliculei cu Julia Roberts și Nicole Kidman în distribuție, potrivit Agerpres.Roberts, 48 de ani, interpretează rolul Jess, investigator FBI a cărei fiică adolescentă este ucisă. Trailerul prezintă personajul Jess și partenerul acesteia, Ray, interpretat de Chiwetel Ejiofer, care reiau căutările pentru identificarea autorului crimei la câțiva ani de la producerea acesteia.„Secret in Their Eyes” are la bază romanul lui Eduardo Sacheri,Scenaristul filmului „Captain Philips”, Billy Ray, este regizorul peliculei „Secret in Their Eyes”, care va avea premiera în 20 noiembrie, în cinematografele din SUA. Billy Ray a declarat Pentru Yahoo!Movies că a fost un privilegiu să lucreze cu Julia Roberts și Nicole Kidman, amândouă câștigătoare ale Oscarului pentru cel mai bun rol feminin.