Ce reacţie şocantă a avut Margherita după ce a luat o notă mare la bac!

Ce reacție șocantă a avut Margherita după ce a luat o notă mare la bac!

Ştire online publicată Marţi, 04 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Margherita de la Clejani, pe numele ei real Myriam-Margareta Manole, a reușit, din a treia încercare, să promoveze examenul de bacalaureat. În sesiunea trecută, ea promovase fiecare probă la care a susținut examen, dar per total, media nu a depășit pragul obligatoriu de șase, așa că acum a putut să se înscrie, la alegere, la oricare dintre materii.Margherita a mizat pe limba română și a sperat că va reuși să obțină un punctaj cu cel puțin două sutimi mai mare decât în vară, pentru a obține media finală de cel puțin șase. A făcut însă o treabă chiar și mai bună, lucrarea ei fiind notată cu 8,40.Viorica și Ioniță nu și-au mai încăput în piele de mândrie, după ce au aflat, însă Margherita a avut o reacție ciudată: n-a vrut să iasă deloc din casă și i-a transmis tatălui ei că nu vrea să mai audă de el."Am luat notă mare la română, 8.40, am ales romanul Ion ca un omagiu adus tatălui meu, dar acum nu mai vreau să aud de Ioni și nici de tatăl meu și nici de doamna profesoară Carmen Tănase. Dar totuși mulțumesc doamnei profesoare pentru meditații, toată vara am făcut, iar tatălui meu pentru grija acordată, chiar dacă a fost pe capul meu toată vara și îmi zicea «învață, învață, învață», chiar și la mare, pe plajă", a spus Margherita pentru cancan.ro.