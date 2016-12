Ce preţ a avut libertatea Simonei Sensual

Ce preț a avut libertatea Simonei Sensual

Ştire online publicată Marţi, 18 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Încă de la începutul lunii septembrie, Simona Sensual s-a aflat în proces penal după ce a fost prinsă conducând deși avea permisul reținut.Blonda a fost trimisă în judecată la mijlocul lunii septembrie, fiind pasibilă de închisoare. Numai că, avocații au reușit să o scape de pușcărie și să-i obțină pedeapsa minimă: trei luni de închisoare cu suspendare. Judecătorii au dat această sentință după mai multe termene ale procesului, în care avocații au demonstrat că Simona Sensual nu reprezintă un pericol la volan: nu a avut accidente grave, nu a omorât pe nimeni și nu a condus sub influența alcoolului. „Am avut cheltuieli de judecată de 5.000 de euro”, s-a „plâns” blonda.Mai mult de atât, Simona Sensual speră ca acești avocați să o ajute și în procesul de calomnie intentat lui Cătălin Măruță: „Acum, că am terminat cu procesul acesta, mă pot concentra pe celălalt. Am încredere că avocații mei vor face o treabă excepțională”.