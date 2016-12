Ce părere are Smiley despre femeile infidele

Ştire online publicată Vineri, 08 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Artistul Smiley nu face parte din categoria celor care cred că bărbații au dreptul să înșele, dar femeile nu.Cântărețul crede că infidelitatea nu face bine nimănui, însă e conștient că atât femeile, cât și bărbații obișnuiesc să calce strâmb.„Despre o femeie infidelă am aceeași părere pe care o am și despre un bărbat infidel. Se întâmplă și de-o parte și de alta”, a spus Smiley pentru emisiunea „Draga mea prietenă”.Întrebat ce înseamnă dragostea pentru el, artistul a spus: „Iubirea e foarte importantă. Din punctul meu de vedere este cel mai important sentiment pe care îl avem și, atunci când îl avem, trebuie să-l păstrăm”.Andrei Tiberiu Maria, cunoscut sub numele de scenă Smiley, este un cântăreț, compozitor, producător, prezentator și actor român. Andrei s-a născut pe data de 27 iulie 1983 în Pitești, județul Argeș, și s-a îndrăgostit de muzică la 10 ani. Acesta a avut o relație cu Laura Cosoi, dar cei doi s-au despărțit recent.