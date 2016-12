Ce metodă de mărire a penisului funcţionează?

Ce metodă de mărire a penisului funcționează?

Ştire online publicată Vineri, 08 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Iti doresti un penis mai mare? Citeste si afla ce metoda de marire a penisului functioneaza. Multe companii promit marirea penisului in schimbul banilor, ceea ce in majoritatea cazurilor este doar o inselatorie. Ce cred expertii despre metodele de marire a penisului si despre rezultatele obtinute? Conform lor, diferitele medicamente si exercitii de marire a penisului sunt o pierdere de vreme si nu dau rezultate vizibile. Procedurile chirurgicale pentru marirea penisului sunt considerate printre cele mai bune metode. Procedura chirurgicala de marire a penisului Aceste operatii se fac in diferite clinici private. Costurile procedurilor sunt destul de ridicate si pot aparea complicatii (sangerari, infectii, chiar deformari ale organului). Una din cele mai populare metode este taierea ligamentelor suspensoare (ligamentele suspensoare ridica penisului in timpul erectiei). Dupa operatie, penisul va fi indreptat in jos. Citeste mai departe...