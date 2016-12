Ce înţelegere au făcut Cristi Chivu şi Adelina

Ce înțelegere au făcut Cristi Chivu și Adelina

Cristi Chivu se declară fericit și mărturisește că are o viață foarte frumoasă alături de soția sa Adelina și cele două fiice ale lor. Totuși, fostul căpital al Naționalei, la fel ca majoritatea bărbaților, nu împărtășește pasiunea soției lui pentru shopping."Noi nu mergem împreună la cumpărături. Am făcut un pact, eu am venit cu ideea asta. Cât timp eu merg la shopping, pe el îl trimit la o cafenea, să citească un ziar, să facă altceva. Am făcut asta pentru că el se plictisește foarte repede și începe să-mi spună că toate sunt urâte, nu avem nevoie, totul pentru a pleca mai repede din magazin", a declarat Adelina Chivu la Kanal D