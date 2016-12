Ce îi lipseşte Iuliei Vântur şi ce îşi doreşte cel mai mult

Ce îi lipsește Iuliei Vântur și ce își dorește cel mai mult

Ştire online publicată Marţi, 08 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Chiar dacă nu a mai apărut la tv, Iulia Vântur nu a stat degeaba. Vedeta s-a îndreptat către actorie, scris și alte lucruri din sfera artistică și chiar dacă pare să aibă tot mai sunt multe lucruri pe care și le dorește.Iuliei Vântur îi merge totul ca pe roate și are o mare dorință de a face tot ce îi face plăcere și o pasionează.„Sunt multe lucruri care-mi fac plăcere, mă pasionează. Încerc să-mi explorez mai mult latura artistică, pe care nu am avut timp, poate chiar curaj să o scot la lumină. Îmi doresc să fiu sănătoasă, să am în preajmă oamenii dragi. Știu că toate celelalte vor veni în timp dacă voi munci pentru ele. În acest moment mi-aș dori să trăiesc experiența unui film”, a declarat Iulia Vântur, pentru PRO TV magazin.