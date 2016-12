Ce i-a răspuns Anda Adam mamei lui Ţîră

Ce i-a răspuns Anda Adam mamei lui Țîră

Ştire online publicată Vineri, 29 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Anda Adam a intrat într-un conflict cu mama presupusului său iubit, Cătălin Țîră, fotbalist la Lazio Roma. După ce femeia de 46 de ani a acuzat-o pe cântăreață că-i strică fiul și că-l duce prin cluburi, artista a replicat și ea printr-un comunicat.„Sunt transformată de unii și de alții într-o influență negativă asupra carierei lui Cătălin. Îl susțin moral, îl ambiționez în ceea ce trebuie să facă. Ultimul lucru pe care l-aș face este de a apărea în compania lui Cătălin și de a stârni o serie de articole care nu fac altceva decât să ne afecteze liniștea intimă. O relație personală trebuie să rămână personală, indiferent că îi aparține unui om cunoscut public sau nu. Atât timp cât eu nu doresc să vorbesc despre acest subiect, înseamnă că ce apare în presă poate fi cu ușurință alterat”, a spus Anda Adam.Fosta iubită a lui Victor Slav a lăsat de înțeles că n-a rupt relația cu Cătălin, așa cum a anunțat mama fotbalistului.„Am dreptul să mă bucur de momentele frumoase din viața mea fără a le împărtăși în mod public. Nu fumez, nu beau și știu foarte bine ce înseamnă să faci sport de performanță, deoarece am crescut într-o familie de sportivi, tatăl meu fiind fost antrenor de înot al echipei Steaua. De când l-am cunoscut pe Cătălin, am ieșit o singură dată la masă într-un loc civilizat, de calitate. Prin urmare, nu am mers în cluburi, baruri, pizzerii de lângă Dragonul Roșu sau alte localuri despre care s-a speculat în presă”, a mai declarat cântăreața, pentru click.ro.