Ce făcea Lora înainte de a fi celebră?

Ştire online publicată Luni, 22 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Lora este un artist complet astăzi, dar au fost vremuri în care a făcut diferite sacrificii pentru bani. Astfel, blonda a povestit cum și-a câștigat pâine o vreme. "Am încercat, la un moment dat, să fiu agent comercial și am mers cu detergent, săpun, șampon pe la casele oamenilor, le băteam la ușă și încercam să-i conving să cumpere. Ceea ce câștigam cheltuiam pe mâncarea de care aveam nevoie în ziua aceea. Și uite-așa am muncit vreo trei luni pe nimic", a spus aceasta.Acesta a continuat: "Iar primul meu job stabil a fost de cântăreață la un restaurant de pe faleza Dunării din Galați. Ulterior, am fost artist independent și am câștigat doar din asta", scrie libertatea.ro.