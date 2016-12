Ce face Andreea Marin după ce a rămas fără permis auto

Ştire online publicată Miercuri, 19 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Weekendul care s-a încheiat nu a fost unul chiar strălucit pentru Andreea Marin. "Zâna" nu a reușit să-i înduplece pe polțiști după ce a apăsat prea tare pedeala de accelerație în localitate și a fost surprinsă de aparatul radar. Vedeta tv a rămas fără permis pentru 90 de zile, dar are dreptul legal de a se urca încă la volanul mașinii două săptămâni.Și-a recunoscut vina și nu pare tentată să acționeze în instanță Poliția Română. "Graba strică treaba și voi face doar ceea ce legal am voie să fac. Deocamdată, conduc două săptămâni. Nu e nicio dramă", a declarat Andreea Marin pentru "Ring".Întrebată și dacă va conduce o mașină pentru care nu are nevoie de permis, Andreea nu exclude această posibilitate: "Nu am auzit de așa ceva până acum. Mașinuță pentru copii poate?", scrie click.ro.