Ce condiţii trebuie să îndeplinească cele şase dădace ale cuplului Angelina Jolie-Brad Pitt

Ce condiții trebuie să îndeplinească cele șase dădace ale cuplului Angelina Jolie-Brad Pitt

Ştire online publicată Vineri, 22 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Fiecare dintre cei șase copii ai cuplului Angelina Jolie - Brad Pitt are câte o dădacă angajată special pentru a se ocupa de nevoile fiecăruia în parte, scrie gandul.info. Candidatul pentru postul de dădacă trebuie să aibă o diplomă care să ateste că a absolvit o facultate din domeniul educației și dezvoltării copilului. De asemenea, bona trebuie să vorbească fluent cel puțin două limbi străine. Pentru copiii adoptați, cuplul a angajat bone care să cunoască și limba maternă. Dădaca trebuie să fie dispusă să călătorească mult, deoarece familia își petrece cea mai mare parte a timpului între reședințele din California, New Orleans și Franța ori pe platourile de filmare din alte țări. Salariul care se oferă variază între 50.000 și 150.000 de dolari, ceea ce înseamnă că Angelina și Brad plătesc aproape un milion de dolari pe an doar pentru bonele celor șase copii. Cerințele nu sunt exagerate dacă luăm în calcul faptul că familia călătorește foarte mult, iar dădaca trebuie să aibă competențele necesare pentru a se ocupa de educația copiilor atunci când aceștia nu sunt înscriși la școală.