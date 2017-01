Ce colecţionează Delia: Am peste 600

Ce colecționează Delia: Am peste 600

Miercuri, 08 Octombrie 2014. Cuget Liber Online.

Împătimită a vacanțelor exotice, Delia și-a făcut un obicei din a cumpăra câte ceva din fiecare colț de lume în care merge.Pe lângă haine sau suveniruri, cântăreața are grijă să-și cumpere, de fiecare dată, și parfumuri.Așa se face că a ajuns să aibă în colecție nici mai mult nici mai puțin de 600 de sticluțe, dar nu are de gând să se oprească aici."Trebuie să recunosc că sunt o mare colecționară de parfumuri - cred că am deja vreo 600 de sticluțe - și îmi place să-mi cumpăr haine din locurile în care merg. Bagajele mele de vacanță sunt, de cele mai multe ori, sumare la plecare, pentru că mereu găsesc lucruri frumoase de cumpărat", a declarat blondina, pentru ziarul Ring.