Ce cadouri a cumpărat Anca Serea pentru cei dragi

Ştire online publicată Miercuri, 17 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Anca Serea formează, împreună cu Adi Sînă, unul dintre cele mai frumoase și mai unite cupluri din showbiz-ul românesc.Cei doi au împreună patru copii. Cu așa familie numeroasă, Anca Serea a început deja pregătirile pentru Crăciun. Ea a mers la cumpărături, pentru a lua daruri pentru cei dragi.”Sunt ajutorul lui Moș Crăciun. Am venit la cumpărături ca să umplu tolba și cum tolba va fi una grea pentru că suntem o familie mare, numeroasă, am luat deja cadouri. O rățușcă pentru Ava, monopoly cu animăluțe pentru Sara, un minibasket pentru că lui Noah îi plac sporturile foarte mult, mașinuțe... Urmează cadurile pentru Adi, pentru mama, pentru toată lumea. Știu ce îi iau lui Adi, dar nu o să spun pentru că e o surpriză. Este un obiect de care are el nevoie. Mamei îi iau o bijuterie pe care și-o dorește foarte mult. Eu îmi doresc sănătate și să am un an cel puțin la fel de bun ca acesta, 2014”, a declarat Anca Serea în cadrul emisiunii ”Star Matinal”, de la Antena Stars.