Catrinel Sandu nu scapă de operaţie

Catrinel Sandu nu scapă de operație

Participarea la ”Dansez pentru tine” i-a creat mari probleme de sănătate frumoasei Catrinel Sandu. Blonda este nevoită să ia calmante cu pumnul pentru a suporta durerile pricinuite de ligamentele rupte. Cu toate acestea nu a vrut să renunțe la concurs. Totuși, la finalul competiției, va trebui să se opereze.Mai mult, Catrinel Sandu nici nu a vrut să audă când a fost sfătuită să părăsească ringul de la “Dansez pentru tine” pentru a se trata. Astfel, de la o entorsă, a ajuns, în urma antrenamentelor extenuante, să constate că are două ligamente rupte. Chiar și în situația asta, Catrinel a decis să continue lupta pentru visul partenerului ei. Din acest motiv, după terminarea competiției va fi nevoită să se pregătească sufletește pentru o intervenție chirurgicală.“Mă va opera la picior același doctor, Irimia Stefan, care l-a avut ca pacient și pe soțul meu, Gabi,în 2006. Am amânat operația pentru 12 decembrie, pentru a avea loc în Germania. De acolo îmi va fi mai ușor să ajung acasă, în America, pentru că am zbor direct, mai ales că voi avea piciorul în ghips”, a declarat Catrinel Sandu pentru „National".